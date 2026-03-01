पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा का 100 करोड़ कैश-सोना होगा जब्त, आयकर विभाग ने बताया बेनामी

आयकर विभाग ने इस लेनदेन को पीबीपीटी अधिनियम की वास्तविक मालिक के तहत बेनामी मानते हुए चेतन सिंह गौर को बेनामीदार और सौरभ शर्मा को वास्तविक मालिक बताया है। वहीं, विभाग के द्वारा सौरभ शर्मा, सहयोगी चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी 32 से अधिक अचल संपत्ति और बैंक खातों में जमा राशि की जांच की जा रही है। हालांकि, अभी इन मामलों एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का फैसला आना बाकी है।