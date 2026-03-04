3 लाख से ज्यादा ‘फर्जी खातों’ की कुंडली तैयार, जल्द होगी गिरफ्तारी

म्यूल खातों के खिलाफ राज्य साइबर सेल का अभियान जारी है। फरवरी माह में साइबर सेल 53 जिलों में अभियान चलाकर 26 एफआइआर दर्ज की और 46 गिरफ्तारियां की। इसमें तीन अंतरराज्यीय और एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह की पहचान की। आरोपियों के पास से 32 लाख जब्त कर 13 बैंक खाते भी फ्रीज किए है। इसी कड़ी में राज्य साइबर सेल आगे की कार्रवाई करते हुए बड़ा ऑपरेशन की तैयारी में। प्रदेशभर में म्यूल खातों के 11 सबसे बड़े हॉटस्पॉट है। इसमें जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन जिला शामिल है।