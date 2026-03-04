एमपी में तेज गर्मी के बीच मौसम का यू-टर्न, भोपाल समेत इन जिलों में 6 मार्च से बारिश

वहीं, अगले 4 दिन में प्रदेश भर के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक की ओर बढ़ोतरी होगी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मार्च के पहले ही पखवाड़े में पारा 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हालांकि, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है। जिसका असर एमपी के कई क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिन में दिखाई देने की संभावना है।