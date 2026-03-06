UPSC सिविल सेवा परीक्षा में एमपी की बड़ी कामयाबी, टॉप 10 में आए 2 कैंडिडेट

प्रदेश के खंडवा की रूपल जायसवाल ने सिविल सेवा परीक्षा में 43वीं रैंक हासिल की है। एमपी के मऊगंज जिले के डगडौआ गांव की बेटी समीक्षा द्विवेदी ने UPSC के 56 वीं रैंक हासिल कर टॉप 100 में स्थान बनाकर प्रदेश का नाम रोशन किया। नरसिंहपुर के तेंदूखेड़ा की एसडीएम पूजा सोनी ने 249वीं रैंक हासिल की है। सतना की भूमिका जैन IRS ऑफिसर बनीं हैं। उन्होंने 331वीं रैंक हासिल की है। गुना की देवांगी मीणा ने भी 236वीं रैंक हासिल की और IRS ऑफिसर बनीं। सतना की भूमिका जैन ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 331वीं रैंक हासिल की जबकि पन्ना के अभिजीत जैन को 170 वी रैंक मिली।