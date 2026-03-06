6 मार्च 2026,

भोपाल

UPSC: सिविल सेवा परीक्षा में खंडवा की रूपल को बड़ी कामयाबी

UPSC Civil Services Exam- खंडवा की रूपल धनंजय जायसवाल को 43वीं रैंक

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Mar 06, 2026

Khandwa girl Rupal achieves major success in UPSC Civil Services Exam

Khandwa girl Rupal achieves major success in UPSC Civil Services Exam

UPSC CSE 2025 Result: संघ लोक सेवा आयोग यानि यूपीएससी (UPSC) की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू (पर्सनैलिटी टेस्ट) के आधार पर जारी अंतिम परिणाम के अनुसार कोटा राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम और तीसरे स्थान पर आकांश धुल रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानि यूपीएससी (UPSC) की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 में एमपी के अभ्यर्थियों ने भी कमाल दिखाया है। UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 में मेरिट के आधार पर कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। चुने अभ्यर्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और केंद्रीय सेवाओं (ग्रुप ‘A’ और ‘B’) में नियुक्तियों की सिफारिश की गई है।

UPSC की सिविल सेवा परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा अगस्त 2025 में हुई थी, जबकि इनमें इंटरव्यू दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच लिए गए। आयोग ने दो उम्मीदवारों का परिणाम फिलहाल रोक लिया है। 348 उम्मीदवारों का चयन फिलहाल प्रोविजनल (अस्थायी) रखा गया है। दस्तावेजों और अन्य सत्यापन के बाद ही चयन को अंतिम रूप दिया जाएगा।

खंडवा की रूपल धनंजय जायसवाल को 43वीं रैंक

संघ लोक सेवा आयोग यानि यूपीएससी (UPSC) की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 में एमपी के भी अनेक अभ्यर्थियों ने अच्छी रैंकिंग अर्जित की है। घोषित रिजल्ट में खंडवा की रूपल धनंजय जायसवाल को 43वीं रैंक प्राप्त हुई है।

श्रेणी- चयनित उम्मीदवार
सामान्य (General)- 317
ईडब्ल्यूएस- 104
ओबीसी- 306
एससी- 158
एसटी -73
कुल- 958

UPSC CSE 2025 Topper List
रोल नंबर - नाम
1 1131589- अनुज अग्निहोत्री
2 4000040- राजेश्वरी सुवे एम
3 3512521- अकांश ढुल
4 0834732- राघव झुनझुनवाला
5 0409847- ईशान भटनागर
6 6410067- जिनिया अरोड़ा
7 0818306- ए आर राजा मोहिद्दीन
8 0843487- पक्षल सेक्रेटरी
9 0831647- आस्था जैन
10 1523945 उज्ज्वल प्रियांक

Published on:

06 Mar 2026 04:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / UPSC: सिविल सेवा परीक्षा में खंडवा की रूपल को बड़ी कामयाबी

