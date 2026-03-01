सीएम मोहन यादव की किसानों को बड़ी सौगात, गेहूं पर 40 रुपये क्विंटल मिलेगा बोनस

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम मोहन यादव ने गेहूं पर 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने के साथ उड़द पर 600 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने गेहूं खरीदी के लिए होने वाले पंजीयन की तिथि भी 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च कर दी है। सीएम मोहन यादव ने किसानों को एक और सौगात देते हुए ऐलान किया है कि अब किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली प्रदान की जाएगी जिससे कि रात के समय बिजली से सिंचाई करने में होने वाली कठिनाइयों से किसानों को निजात मिलेगी।