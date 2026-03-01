भोपाल में युवक को कार में दो घंटे तक बैठाकर पीटा, दो उंगलियां तोड़ीं

दिनेश की बहन शिवानी अहिरवार ने बताया कि उनके पास दिनेश के मोबाइल से फोन आया था। फोन करने वाले ने बताया कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उसे गंभीर चोट आई है। उसका इलाज सीएचसी अस्पताल कोलार रोड में चल रहा है। वहां पर जल्द पहुंचने की बात कहते ही कॉल कट कर दिया। बहन शिवानी मां को लेकर अस्पताल पहुंची तो दिनेश का इलाज इमरजेंसी में चल रहा था। उसके शरीर पर कई जगह गंभीर चोटों के निशान थे। दिनेश ने बताया कि मारपीट के बाद आरोपी अनस खान के साथ उसे अस्पताल छोड़कर चले गए। इसके बाद घर वालों को अनस ने एक्सीडेंट की झूठी सूचना दी। कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया कि निक्की शुक्ला, आकाश प्रजापति, तिलक चौहान, दिव्यांशु, नन्नू, अजय और अमन प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज कर सभी की तलाश शुरू कर दी है। सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं।