6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में युवक को कार में दो घंटे तक बैठाकर पीटा, दो उंगलियां तोड़ीं

mp news: दुश्मन के साथ घूमने के कारण आरोपियों ने युवक को पकड़कर बेरहमी से पीटा, सभी आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Mar 06, 2026

bhopal

youth beaten in car for two hours

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवक के साथ कार में करीब 2 घंटे तक बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना शहर के कोलार थाना क्षेत्र की है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उसके शरीर पर चोट के निशान हैं और हाथ की दो उंगलियों में फ्रैक्चर है। पीड़ित युवक एक निजी कपड़े की दुकान में सेल्समैन है और आरोप है कि आरोपी युवकों की उसके एक दोस्त से दुश्मनी है इस कारण आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है, सभी आरोपी फरार हैं।

कार में बैठाकर दो घंटे तक बेरहमी से पीटा

पीड़ित दिनेश ने पुलिस को बताया कि 4 मार्च को दोपहर करीब एक बजे वह बांसखेड़ी पुलिया के पास से पैदल जा रहा था। इसी दौरान निक्की शुक्ला, आकाश प्रजापति और उसके साथियों ने रोक लिया। आरोपियों ने उससे पूछा कि वह विशु शर्मा के साथ क्यों घूमता है? आगे कहा कि विशु से उनकी पुरानी रंजिश है और उसकी दोस्ती की सजा अब उसे भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद आरोपियों ने दिनेश को जबरन कार में बैठा लिया और सौम्या ग्रीन सिटी कॉलोनी के पास सुनसान जगह पर ले गए। वहां आरोपियों ने डंडों, बेल्ट और लाठियों से उसकी जमकर पिटाई की, जिससे वो बेहोश हो गया।

बहन को दी एक्सीडेंट की सूचना

दिनेश की बहन शिवानी अहिरवार ने बताया कि उनके पास दिनेश के मोबाइल से फोन आया था। फोन करने वाले ने बताया कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उसे गंभीर चोट आई है। उसका इलाज सीएचसी अस्पताल कोलार रोड में चल रहा है। वहां पर जल्द पहुंचने की बात कहते ही कॉल कट कर दिया। बहन शिवानी मां को लेकर अस्पताल पहुंची तो दिनेश का इलाज इमरजेंसी में चल रहा था। उसके शरीर पर कई जगह गंभीर चोटों के निशान थे। दिनेश ने बताया कि मारपीट के बाद आरोपी अनस खान के साथ उसे अस्पताल छोड़कर चले गए। इसके बाद घर वालों को अनस ने एक्सीडेंट की झूठी सूचना दी। कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया कि निक्की शुक्ला, आकाश प्रजापति, तिलक चौहान, दिव्यांशु, नन्नू, अजय और अमन प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज कर सभी की तलाश शुरू कर दी है। सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं।

ये भी पढ़ें

रातभर पत्नी के शव के पास लाठी लेकर बैठा रहा पति, डरकर पड़ोस के घर में भागे बच्चे
दतिया
DATIA

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Mar 2026 08:31 pm

Published on:

06 Mar 2026 08:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में युवक को कार में दो घंटे तक बैठाकर पीटा, दो उंगलियां तोड़ीं

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP News- कर्ज पर बड़ा अपडेट, विधायक ने कहा- किसानों के पास पैसा ही नहीं, कैसे ​चुकाएं बैंक का ऋण

Sardarpur MLA Pratap Grewal wrote a letter to the CM
भोपाल

पूरी तरह दृष्टिबाधित पर देखे ऊंचे सपने, पहले ही प्रयास में 173वीं रैंक के साथ अक्षत बलद्वा ने क्रैक की यूपीएससी

akshat
भोपाल

सीएम मोहन यादव की किसानों को बड़ी सौगात, गेहूं पर 40 रुपये क्विंटल मिलेगा बोनस

CM MOHAN YADAV
भोपाल

UPSC सिविल सेवा परीक्षा में एमपी की बड़ी कामयाबी, टॉप 10 में आए 2 कैंडिडेट

Ishaan and Prachhal in the top 10 in the UPSC Civil Services Exam 2025
भोपाल

UPSC: सिविल सेवा परीक्षा में खंडवा की रूपल को बड़ी कामयाबी

Khandwa girl Rupal achieves major success in UPSC Civil Services Exam
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.