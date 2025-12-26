एमपी में बना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 27 दिसम्बर को सतना का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएम सुबह 11 बजे स्टेट हेंगर भोपाल से सतना के लिए उड़ान भरेंगे। करीब 12 बजे सतना पहुंचेंगे जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम मोहन यादव यहां से शाम 4.50 बजे भोपाल के लिए उड़ान भरेंगे और शाम 5.50 बजे राजधानी भोपाल के स्टेट हेंगर पर उतरेंगे।