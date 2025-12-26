26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

भोपाल

एमपी में बना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे लोकार्पण

Cricket Stadium- सीएम डॉ. मोहन यादव का सतना दौरा, क्रिकेट स्टेडियम सहित साढ़े 6 सौ करोड़ रूपए के विकास कार्यो की सौगात देंगे

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 26, 2025

CM Mohan Yadav will inaugurate Dhawari Cricket Stadium in Satna

सतना के धवारी क्रिकेट स्टेडियम का सीएम मोहन यादव करेंगे लोकार्पण

Cricket Stadium - एमपी में एक और बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। यह स्टेडियम सतना में बनाया गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव धवारी क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। वे क्रिकेट स्टेडियम सहित सतना को करीब साढे 6 सौ करोड़ रूपए के विकास कार्यो की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सतना में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का भी शुभारंभ करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 27 दिसम्बर को सतना का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएम सुबह 11 बजे स्टेट हेंगर भोपाल से सतना के लिए उड़ान भरेंगे। करीब 12 बजे सतना पहुंचेंगे जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम मोहन यादव यहां से शाम 4.50 बजे भोपाल के लिए उड़ान भरेंगे और शाम 5.50 बजे राजधानी भोपाल के स्टेट हेंगर पर उतरेंगे।

सतना शहर में 31 करोड़ 15 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का सीएम मोहन यादव लोकार्पण करेंगे। वे आईएसबीटी सतना में आयोजित कार्यक्रम में सतना शहर के 168 लाख 33 हजार रूपए लागत के 6 कार्यो का लोकार्पण और 484 करोड़ 21 लाख रूपए लागत के 6 विकास कार्यो का भूमिपूजन करेंगे।

8 करोड़ 39 लाख रूपए की लागत से बना विशाल स्टेडियम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सतना जिले को कुल 652 करोड 54 लाख रूपए की लागत के विकास कार्यो की सौगात देंगे।
इनमें नवनिर्मित धवारी क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है। सतना शहर का यह विशाल स्टेडियम 8 करोड़ 39 लाख रूपए की लागत से बनाया गया है जिसका सीएम मोहन यादव लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा सीएम यहां विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी करेंगे।

650 बिस्तर के नए अस्पताल का करेंगे भूमि-पूजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शासकीय मेडीकल कॉलेज सतना में आयोजित कार्यक्रम में 383 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले 650 बिस्तर के नए चिकित्सालय भवन के निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सतना में आयोजित विंध्य व्यापार मेला कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शहर में करीब चार घंटे तक रुकने के दौरान उनका बीजेपी कार्यालय जाने का भी कार्यक्रम है।

खबर शेयर करें:



Updated on:

26 Dec 2025 09:31 pm

Published on:

26 Dec 2025 09:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे लोकार्पण

