MP के ये IPS अफसर निकले करोड़पति, जानिए किसके पास है कितनी संपत्ति

MP IPS Property: राज्य के वरिष्ठ आइपीएस अफसरों में लोकायुक्त डीजी रहे जयदीप प्रसाद के पास 5.32 करोड़ की अचल संपत्ति है। प्रसाद एससीआरबी (स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) के एडीजी हैं। सरकार से उन्हें जितनी पगार मिल रही है, इन संपत्तियों से वे पगार से ज्यादा हर साल 74 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। उनसे ज्यादा धनाढ्य पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अजय कुमार हैं। उनके पास 11.65 करोड़ की अचल संपत्ति है। इससे उन्हें हर साल 3.82 लाख की आय हो रही है।