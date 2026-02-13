महामंडलेश्वर पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप, सुरक्षा की मांग करते हुए पीड़िता बोली- समझौते के लिए धमकियां मिल रहीं

Mahamandaleshwar Uttam Swami Allegations: महामंडलेश्वर और कथावाचक उत्तम स्वामी पर गंभीर आरोपों वाले एक मेल की कापी दिनभर सोशल मीडिया पर वायरल रही। इस मेल में राजस्थान निवासी एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मेल में 12 फरवरी की तारीख है और इसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा जाना बताया जा रहा है। इसमें कथित पीड़िता की ओर से धमकियां मिलने की बात कहते हुए सुरक्षा की मांग भी की गई है। हालांकि पुलिस की ओर से कोई अधिकृत बयान सामने नहीं आया है और न ही किसी पुलिस अधिकारी ने देर रात तक मेल की पुष्टि की है। मध्यप्रदेश में कांग्रेस नेता केके मिश्रा की ओर से एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में स्पष्टीकरण की मांग जरूर की गई है।