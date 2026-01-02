एमपी में फिर हुआ प्रशासनिक फेरबदल, आइएएस अफसरों को दिया बड़ा दायित्व

IAS- मध्यप्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का क्रम जारी है। नए साल के दूसरे दिन प्रदेश के चार वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। चारों ही बदलाव इंदौर नगर पालिक निगम से संबंधित हैं। इंदौर से एक अधिकारी को स्थानांतरित किया गया है जबकि तीन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न जगहों से यहां बुलाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के सीएम मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर के एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया को स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्हें नगर पालिक इंदौर से उप सचिव बनाकर राजधानी भोपाल बुला लिया गया है। इधर तीन अफसरों को इंदौर नगर निगम में बड़ा दायित्व देकर बुलाया गया है। कुछ अन्य अधिकारियों की भी यहां जल्द ही पोस्टिंग की जा सकती है।