एमपी में फिर हुआ प्रशासनिक फेरबदल, आइएएस अफसरों को दिया बड़ा दायित्व

Four senior IAS officers of MP transferred
IAS- मध्यप्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का क्रम जारी है। नए साल के दूसरे दिन प्रदेश के चार वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। चारों ही बदलाव इंदौर नगर पालिक निगम से संबंधित हैं। इंदौर से एक अधिकारी को स्थानांतरित किया गया है जबकि तीन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न जगहों से यहां बुलाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के सीएम मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर के एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया को स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्हें नगर पालिक इंदौर से उप सचिव बनाकर राजधानी भोपाल बुला लिया गया है। इधर तीन अफसरों को इंदौर नगर निगम में बड़ा दायित्व देकर बुलाया गया है। कुछ अन्य अधिकारियों की भी यहां जल्द ही पोस्टिंग की जा सकती है।
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल पीने से कई लोग बीमार हुए हैं। 15 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 200 से ज्यादा प्रभावित अभी भी अस्पताल में हैं। पानी की खराबी की जांच रिपोर्ट में पुष्टि हो चुकी है।
त्रासदी को लेकर सीएम मोहन यादव ने सुबह वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। इसमें सीएम ने इंदौर नगर निगम के बड़े अफसरों पर सख्त रुख अपनाया। उनके निर्देश पर जहां इंदौर के नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव और एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया वहीं, जल वितरण कार्य विभाग के इंचार्ज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव से भी प्रभार ले लिया गया।
सीएम मोहन यादव ने इंदौर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया को तत्काल हटाने के भी निर्देश दिए थे। इसके अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए उनका ट्रांसफर कर दिया। सीएम ने इंदौर में कुछ अधिकारियों की पदस्थापना करने की भी बात कही थी जिसपर तीन अधिकारियों को अपर आयुक्त बनाकर वहां भेजा गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार इंदौर नगर पालिक निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को स्थानांतरित किया गया है। उन्हें मध्यप्रदेश शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में उपसचिव की जिम्मेदारी दी गई है।
इधर इंदौर नगर पालिक निगम में अपर आयुक्त के रूप में तीन आइएएस अधिकारियों को अहम दायित्व दिया गया है। 2019 बैच के आइएएस आकाश सिंह, 2020 बैच के प्रखर सिंह व आशीष कुमार पाठक को इंदौर में अपर आयुक्त बनाने के आदेश जारी किए गए हैं।
आइएएस आकाश सिंह अभी जिला पंचायत खरगोन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं। आइएएस प्रखर सिंह जिला पंचायत आलीराजपुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं जबकि आइएएस आशीष कुमार पाठक इंदौर के उप परिवहन आयुक्त हैं।
