भोपाल के चारों ओर पेड़ों की कटाई! कोर्ट का भी आदेश नहीं मान रहा विभाग

Bhopal Metro Blue Line:भोपाल मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की ब्लू लाइन के लिए गुरुवार को रायसेन रोड आइटीआइ के सामने बड़ी संख्या में पेड़ काट दिए गए। इसकी अनुमति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पेड़ कटाई को मंजूरी देने गठित उच्चस्तरीय समिति ने सेंट्रल वर्ज में मेट्रों को भदभदा से रत्नागिरी तिराहा तक 67 पेड़ कटाई को मंजूर किया है, लेकिन यहां रोड किनारे ही पेड़ काट दिए गए। इसी तरह 11 मील से बंगरसिया की ओर पीडब्ल्यूडी (PWD) की सात किमी लंबी रोड के लिए भी कोर्ट के निर्देश के बावजूद लगभग सभी पेड़ काट दिए गए है। अब ठूंठ बचे है।