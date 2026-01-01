460 करोड़ में बिछेगा सड़कों का जाल, MP के इस शहर में बनेगा नया पुल, ट्रैफिक होगा कम

Roads Construction: नया वर्ष 2026 मुरैना जिले के अंबाह के लिए कई मामलों में सुखद साबित होगा। नए वर्ष में अंबाह विकासखंड को कई सौगातें मिली थी वह पूरी होंगी। कई बहुप्रतीक्षित परियोजनाएं और करोड़ों रुपए की नए निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा। पुल, बायपास और सडक नेटवर्क से लेकर शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और उद्यानिकी तक, ये सभी परियोजनाएं अंबाह-पोरसा-दिमनी क्षेत्र को आधारभूत सुविधाओं, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के मामले में नई दिशा देगी। नए वर्ष में शुरू और पूर्ण होने जा रहे ये विकास कार्य अंबाह विकासखंड को सडक, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और कृषि आधारित विकास के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होंगे। (MP News)