मुरैना

460 करोड़ में बिछेगा सड़कों का जाल, MP के इस शहर में बनेगा नया पुल, ट्रैफिक होगा कम

MP News: नया साल एमपी के इस कस्बे के लिए विकास का टर्निंग पॉइंट बनेगा। पुल, बायपास, सड़कों, शिक्षा और रोजगार से एक साथ तीन क्षेत्र क्षेत्रों को नई पहचान मिलेगी।

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Akash Dewani

Jan 01, 2026

roads construction bypaas-bridges making projects ambah mp news

bypaas-bridges roads construction in ambah in 2026 (फोटो- Google Map Photos)

Roads Construction: नया वर्ष 2026 मुरैना जिले के अंबाह के लिए कई मामलों में सुखद साबित होगा। नए वर्ष में अंबाह विकासखंड को कई सौगातें मिली थी वह पूरी होंगी। कई बहुप्रतीक्षित परियोजनाएं और करोड़ों रुपए की नए निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा। पुल, बायपास और सडक नेटवर्क से लेकर शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और उद्यानिकी तक, ये सभी परियोजनाएं अंबाह-पोरसा-दिमनी क्षेत्र को आधारभूत सुविधाओं, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के मामले में नई दिशा देगी। नए वर्ष में शुरू और पूर्ण होने जा रहे ये विकास कार्य अंबाह विकासखंड को सडक, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और कृषि आधारित विकास के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होंगे। (MP News)

आवागमन को मिलेगा स्थायी समाधान

उसेद-पिनाहट मार्ग पर निर्मित पक्का पुल नए वर्ष में यातायात के लिए चालू हो सकेगा। वर्षों से बरसात के मौसम में जलभराव और आवागमन बाधित होने की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। पुल के चालू होने से अंबाह, पोरसा, पिनाहट सहित आसपास के दर्जनों गांवों का सीधा, सुरक्षित और सालभर का संपर्क स्थापित होगा। इससे कृषि उत्पादों के परिवहन और स्थानीय व्यापार को भी मजबूती मिलेगी। इसी क्रम में अंबाह पोरसा नवीन बायपास को भी नए वर्ष में चालू करने की तैयारी है। बायपास शुरू होते ही भारी वाहनों को शहर के भीतर से नहीं गुजरना पड़ेगा।

ग्रामीण सड़कों का होगा कायाकल्प

क्षेत्र में सडक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 143 करोड़ रुपए की लागत से 30.20 किमी लंबी दिमनी नहर मार्ग पर सडक निर्माण। 52 करोड़ रुपये की लागत से 15.50 किमी लंबी बड़ागांव से सिहोनिया तक सडक से 20 गांवों को सीधा लाभमिलेगा। एनएच-52 नहर पर 30 किमी लंबी सड़क का निर्माण (पाट का पुरा से किरायच तक)। अंबाह-पोरसा क्षेत्र की 12 अधूरी सडको क पूरा किया जा रहा है, जबकि 12 कच्ची सडकों को पक्का कर रहे हैं।

सड़कें बनने से कम होगा ट्रैफिक का दबाव

अंबाह क्षेत्र में 460 करोड़ रुपए की लागत से मेगा सडक परियोजना पर काम चल रहा है। इसके तहत कुल 27 किलोमीटर लंबाई के 3 बायपास (जिसमें अंबाह का 6.6 किमी लंबा बायपास शामिल है) और 7 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना से राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर भारी वाहनों का दबाव कम होगा। अधिकारियों के अनुसार अगस्त-सितंबर 2026 तक यातायात शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। (MP News)

नए वर्ष में मिलेंगी ये प्रमुख विकास योजनाएं

  • उसेद- पिनाहट पक्का पुल।
  • अंबाह- पोरसा नवीन बायपास।
  • 460 करोड़ की मेगा सडक परियोजना।
  • दिमनी नहर मार्ग सडकः 143 करोड. 30.20 किमी।
  • बड़ागांव सिहोनिया सडकः 52 करोड़, 15.50 किमी. 20 गांव लाभान्वित ।
  • 12 अधूरी सडकें पूरी. 12 कच्ची सडकें होंगी पक्की।
  • गोठ, रजौधा, सांदीपनी स्कूल नए सत्र से पढ़ाई शुरू।
  • ऐसाह उद्यानिकी विद्यालयः निर्माण कार्य शुरू।
  • दिमनी में नया आईटीआई: युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण।
  • अंबाह में फायर ब्रिगेडः 1.30 करोड़ की लागत।

Published on:

01 Jan 2026 12:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / 460 करोड़ में बिछेगा सड़कों का जाल, MP के इस शहर में बनेगा नया पुल, ट्रैफिक होगा कम

