बड़ी सौगात: ‘शक्तिपीठों’ के बीच की दूरी होगी कम, 132 करोड़ में बनेगी सड़क

New 42 KM road will connect Two Shaktipeeths of MP
New road construction: नए साल में राजगढ़ जिले की जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। खुजनेर से बड़ागांव तक 132 करोड़ की लागत से बनने वाली टू लेन सड़क से जिले की प्रसिद्ध शक्तिपीठ भैंसवा माता मंदिर शक्तिपीठ से पीतांबरा शक्तिपीठ मां बगलामुखी मंदिर का सीधा सड़क मार्ग जुड़ेगा। जिसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें राजगढ़ जिले के खुजनेर से 42 किलोमीटर की टू लाइन सड़क इसके नलखेड़ा तक बनने जा रही है। (MP News)
ये सड़क बनने के बाद मां बिजासन भैंसवा माता मंदिर (Bijasan Bheswa Mata Temple) से श्रद्धालुओं को मां बगलामुखी मंदिर (Maa Baglamukhi Temple) नलखेड़ा आने जाने और आगर जिले के नलखेड़ा के क्षेत्र वासियों को भैसवा माता खुजनेर राजगढ़ जाने के लिए रास्ता सुगम हो जाएगा। वर्तमान में राजगढ़ से सारंगपुर और फिर नलखेडा 83 किमी और जीरापुर होते हुए नलखेडा 76 किमी सफर होता है। सड़क बनने के बाद 30 किलोमीटर का फेर बचेगा और 42 किमी के सफर में ही नलखेड़ा से भैंसवा माता पहुंचा जा सकेगा।
यह टू लेन सड़क खुजनेर से पांदा, भैंसवा माता, खजूरिया घाटा, गगरिया, टिकोन होते हुए बड़ागांव नलखेड़ा तक निकलेगी। बड़ागांव से 8 किलोमीटर पहले कालीसिंध नदी पर पुल व सडक कुल 132 करोड़ जिसमे (95 करोड़ सिविल वर्क, 18 करोड़ कालीसींध पुल, 4 करोड़ इलेक्टट्रक) लागत से ब्रिज का निर्माण भी होगा। सड़क बनाने व्यापार के साथ ही आवागवन सुलभ हो जाएगा।
नवरात्रि महापर्व में श्रद्धालु मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा से मां बिजासन भैंसवा माता मंदिर तक कम दूरी व कम समय में दोनों शक्तिपीठों के दर्शन सुलभता से कर सकेंगे साथ ही आगर जिले से राजगढ़ जिले की दूरी कम होने से आम नागरिकों को सुलभआवागमन की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी व्यापार व्यवसाय भी बढ़ेगा। (MP News)
मां बिजासन भैंसवा माता से बगलामुखी का सीधा रास्ता जोड़ने का प्रोजेक्ट-2 स्वीकृत हो चुका है। टेंडर प्रक्रिया में काम किया जा रहा है। नए साल में जल्द काम शुरू हो जाएगा। सड़कों का निर्माण अत्याधुनिक तरीके से किया जाएगा। - दीपक कुमार, ईई, पीडब्ल्यूडी, राजगढ़
