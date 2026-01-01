बड़ी सौगात: ‘शक्तिपीठों’ के बीच की दूरी होगी कम, 132 करोड़ में बनेगी सड़क

ये सड़क बनने के बाद मां बिजासन भैंसवा माता मंदिर (Bijasan Bheswa Mata Temple) से श्रद्धालुओं को मां बगलामुखी मंदिर (Maa Baglamukhi Temple) नलखेड़ा आने जाने और आगर जिले के नलखेड़ा के क्षेत्र वासियों को भैसवा माता खुजनेर राजगढ़ जाने के लिए रास्ता सुगम हो जाएगा। वर्तमान में राजगढ़ से सारंगपुर और फिर नलखेडा 83 किमी और जीरापुर होते हुए नलखेडा 76 किमी सफर होता है। सड़क बनने के बाद 30 किलोमीटर का फेर बचेगा और 42 किमी के सफर में ही नलखेड़ा से भैंसवा माता पहुंचा जा सकेगा।