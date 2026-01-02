कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर: मकर संक्रांति पर मिल सकती है छुट्टी; कलेक्टर ने भेजा प्रस्ताव

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 14 जनवरी तो मकर संक्रांति पर स्थानीय अवकाश मिल सकता है। इसके लिए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो 40 हजार के करीब कर्मचारियों और अधिकारियों को छुट्टी मिल सकेगी।
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ने मकर संक्रांति के अलावा 25 सितंबर को अनंत चर्तुदशी, 19 अक्टूबर महानवमी और 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर भी स्थानीय अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेज दिया है।
भोपाल में सालभर में कुल 4 स्थानीय अवकाश मिलते हैं। साल 2025 में मकर संक्रांति, रंगपंचमी, गणेश चतुर्थी और भोपाल गैस त्रासदी बरसी दिवस पर स्थानीय अवकाश घोषित किए गए थे। इस बार कलेक्टर ने रंगपंचमी पर अवकाश के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा है।
इस बार मकर संक्रांति बुधवार को है। अनंत चर्तुदशी शुक्रवार, महानवमी सोमवार और भोपाल गैस त्रासदी बरसी गुरुवार को रहेगी। इन अवकाश वाले दिनों में शनिवार-रविवार नहीं पड़ेगा। जिससे कर्मचारी छुट्टी का पूरा लुत्फ उठा सकेंगे।
