कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर: मकर संक्रांति पर मिल सकती है छुट्टी; कलेक्टर ने भेजा प्रस्ताव

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 14 जनवरी तो मकर संक्रांति पर स्थानीय अवकाश मिल सकता है। इसके लिए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो 40 हजार के करीब कर्मचारियों और अधिकारियों को छुट्टी मिल सकेगी।