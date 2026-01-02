2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

दुनिया सत्य नहीं, शक्ति की सुनती है- आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान

RSS- भोपाल के दौरे पर आए आरएसएस चीफ मोहन भागवत, देश को शक्तिशाली बनाने में संघ की भूमिका प्रतिपादित की

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 02, 2026

RSS chief Mohan Bhagwat

RSS chief Mohan Bhagwat (फाइल फोटो)

RSS- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने देश के संदर्भ में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया सत्य की नहीं, शक्ति की सुनती है। सरसंघचालक मोहन भागवत ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में यह बात कही। संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर वे मध्यभारत प्रांत के भोपाल विभाग केंद्र के दौरे पर आए है। 2 और 3 जनवरी के दो दिवसीय प्रवास के पहले दिन मोहन भागवत ने युवाओं से संवाद किया।

कार्यक्रम के जिज्ञासा-समाधान सत्र में ग्वालियर के सतेंद्र दुबे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूर्ण होने पर देश के लिए संघ की भूमिका पर सवाल पूछा। इसपर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि युवा पीढ़ी देश को आगे बढ़ाने के लिए सं​कल्पित है। दुनिया भी भारत से सीखने की जरूरत महसूस कर रही है लेकिन विश्व सत्य की नहीं, शक्ति की सुनता है। इसलिए देश को शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक रूप से बलशाली बनना होगा। भारत फिर से विश्व को दिशा दे सके, इसके लिए संघ, समाज को संगठित कर ऐसी शक्ति खड़ी करने की भूमिका निभाएगा।

सरकार, नेता या नीतियों से नहीं, समाज के सामूहिक प्रयास से बड़ा बनता है देश

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश सरकार, नेता या नीतियों से नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक प्रयास से बड़ा बनता है। शक्ति बल की होती है। शक्ति शील और युक्ति की भी होती है। तीनों मामलों में शक्ति की जरूरत होती है।

RSS चीफ को याद आई फिल्म कुली

युवाओं से संवाद करते वक्त संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने फैशन के संदर्भ में अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म कुली का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुली की रिलीज के बाद युवा लाल कुर्ता या शर्ट पहनने लगे थे। डॉ. मोहन भागवत ने कहा "हम ऐसे युवाओं का निर्माण कर रहे हैं​, जो सार्थक फैशन को बढ़ावा दें।"

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एआई पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हमें इसका उपयोग विकास के लिए करना है। मोहन भागवत ने एआई से कंट्रोल होने की बजाए उसे कंट्रोल करने की जरूरत जताई। 'युवा संवाद' कार्यक्रम में प्रदेश के 16 जिलों के युवा शामिल हुए।

ये भी पढ़ें

एमपी में बना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे लोकार्पण
भोपाल
CM Mohan Yadav will inaugurate Dhawari Cricket Stadium in Satna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 09:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / दुनिया सत्य नहीं, शक्ति की सुनती है- आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर केस में सबसे बड़ी कार्रवाई, नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटाया

Indore case: Municipal Corporation Commissioner Dilip Yadav removed
भोपाल

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर: मकर संक्रांति पर मिल सकती है छुट्टी; कलेक्टर ने भेजा प्रस्ताव

भोपाल

एमपी में फिर हुआ प्रशासनिक फेरबदल, आइएएस अफसरों को दिया बड़ा दायित्व

MP IAS Officers
भोपाल

जिंदगी की कीमत दो लाख रुपए नहीं होती, पाप का प्रायश्चित करना होगा… पूर्व सीएम ने किया ट्वीट

uma bharti
भोपाल

भीमबैटका में बनेगा देश का पहला रॉक आर्ट ईको पार्क म्युजियम, 19 करोड़ से होगा तैयार

MP Tourism
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.