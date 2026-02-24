भोपाल में आज गरजेंगे राहुल गांधी-खरगे, शहरभर में रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

कांग्रेस नेताओं द्वारा इस महा चौपाल में किसानों से जुड़े मुद्दों जैसे भारत-अमेरिका ट्रेड डील (India-US Trade Deal), न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, फसल बीमा योजना में सुधार, खाद-बीज की उपलब्धता, बिजली दरों में राहत और कर्ज माफी पर चर्चा किए जाने की जानकारी पार्टी सूत्रों ने दी है। हाल के समय में फसल नुकसान और लागत बढ़ने को लेकर किसानों में असंतोष देखा गया है, जिसे लेकर यह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। (MP News)