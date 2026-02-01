23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के 1 करोड़ 78 लाख मजदूरों के लिए बड़ा फैसला, मंत्री ने लगाई मुहर

Minister Prahlad Patel- मजदूरों की स्वास्थ्य योजना पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने लगाई मुहर

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 23, 2026

Minister Prahlad Patel approves health plan for workers in MP

Minister Prahlad Patel approves health plan for workers in MP

Minister Prahlad Patel- मध्यप्रदेश के असंगठित क्षेत्र के 1 करोड़ 78 लाख मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कर डिजिटल हेल्थ रिकार्ड रखा जाएगा। मप्र असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल की चतुर्थ बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। "मुख्यमंत्री श्रम श्री" स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत यह काम किया जाएगा। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल Minister Prahlad Patel की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसपर मुहर लगाई गई।

मध्यप्रदेश में असंगठित श्रमिकों में विशेष रूप से 25 वर्ष से कम उम्र के तथा 50 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण प्राथमिकता से किया जाएगा। इस कार्य में पंचायतों में संचालित आयुष भवनों का भी सहयोग लिया जायेगा।

प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में 23 फरवरी को हुई मप्र असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल की बैठक में मंडल के आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राक्कलन को स्वीकृति प्रदान की गई। श्रम मंत्री पटेल द्वारा प्रथम श्रमणा सहकारी समिति, भोपाल के अध्यक्ष विकास संसारे तथा समिति के सदस्यों का टी-शर्ट, कैप तथा प्रमाण-पत्र प्रदान कर स्वागत किया गया। बैठक में श्रम सचिव रघुराज राजेन्द्रन, मंडल के सचिव संजय कुमार, सहायक सचिव दीपा तुली सहित संचालक मंडल के सदस्य उपस्थित रहे।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रमणा योजना अंतर्गत सहकारी समिति बनाकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए एक करोड़ की राशि का प्रावधान मंडल के बजट में करने का निर्णय लिया गया। संबल कार्ड के नवीनीकरण के लिए श्रमिकों से शुल्क लेने तथा नियोजकों से अभिदाय लेकर असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याण निधि गठित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

पुत्र पुत्रियों को उच्च शिक्षा स्तर तक छात्रवृत्ति योजना

बैठक में प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 1 करोड़ 78 लाख श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़े जाने एवं श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए योजना पर विचार किया गया। असंगठित श्रमिकों के 10वीं की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में रहे 100 पुत्र पुत्रियों को उच्च शिक्षा स्तर तक छात्रवृत्ति देने के संबंध में योजना तैयार करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में संबल बोर्ड के दिवंगत सदस्य स्वर्गीय ओंकार को शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Feb 2026 08:26 pm

Published on:

23 Feb 2026 08:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 1 करोड़ 78 लाख मजदूरों के लिए बड़ा फैसला, मंत्री ने लगाई मुहर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में किसानों को बाजार भी उपलब्ध कराएगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

MP government will provide markets to farmers
भोपाल

भोपाल में ‘195 मिनट’ बिताएंगे राहुल गांधी, ट्रेड डील के विरोध में होगी आंदोलन की शुरुआत; खड़गे भी आएंगे

भोपाल

एमपी में लुप्तप्राय प्रजातियों के 5 गिद्धों को किया आजाद, सीएम ने हलाली डेम जल क्षेत्र में छोड़ा

Five endangered vultures freed in MP
भोपाल

एमपी में बाघ संबंधी सभी अपडेट अब वेबसाइट पर, वन विभाग का बड़ा कदम

All updates on tiger deaths in MP are now on the website
भोपाल

एमपी में रेलवे और सड़क के 11 प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ़्तार, सामने आया बड़ा अपडेट

एमपी में रेलवे और सड़क के 11 प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ़्तार
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.