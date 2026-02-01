एमपी के 1 करोड़ 78 लाख मजदूरों के लिए बड़ा फैसला, मंत्री ने लगाई मुहर

बैठक में प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 1 करोड़ 78 लाख श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़े जाने एवं श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए योजना पर विचार किया गया। असंगठित श्रमिकों के 10वीं की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में रहे 100 पुत्र पुत्रियों को उच्च शिक्षा स्तर तक छात्रवृत्ति देने के संबंध में योजना तैयार करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में संबल बोर्ड के दिवंगत सदस्य स्वर्गीय ओंकार को शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।