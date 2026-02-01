एमपी में रेलवे और सड़क के 11 प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ़्तार, सामने आया बड़ा अपडेट

MP News- मध्यप्रदेश में रेलवे और सड़क के कई बड़े प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन और भारत सरकार के समन्वयक सचिव मनोज कुमार गोविल ने बैठक ली। यहां खासतौर पर 11 प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। इनके लिए भूमि अधिग्रहण आदि के मामले शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए। बैठक में अधोसंरचनात्मक कार्यों की नियमित समीक्षा करने का अहम निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश में चल रहे रेलवे, सड़क सहित अन्य अधोसंरचना के बड़े प्रोजेक्ट की प्रतिमाह प्रगति की समीक्षा की जाएगी।