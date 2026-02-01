एमपी में लुप्तप्राय प्रजातियों के 5 गिद्धों को किया आजाद, सीएम ने हलाली डेम जल क्षेत्र में छोड़ा

Vultures freed in MP- एमपी में लुप्तप्राय प्रजातियों के 5 गिद्धों को आजाद किया गया है। सीएम मोहन यादव ने इन्हें हलाली डेम जल क्षेत्र में छोड़ा।जिन गिद्धों को प्राकृतिक आवास में मुक्त किया गया है उनमें चार भारतीय गिद्ध (जिप्स इंडिकस) और एक सिनेरियस गिद्ध (एजिपीयस मोनाकस) शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोगी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मध्यप्रदेश जहां बाघ, तेंदुआ और अन्य वन्य प्राणियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है वहीं गिद्ध संरक्षण में भी देश में प्रथम है। प्रदेश में देश के अन्य सभी प्रांतों से अधिक गिद्ध पाए जाते हैं। इनमें प्रवासी गिद्ध भी शामिल हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में इन पक्षियों का विशेष योगदान है।