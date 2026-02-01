एमपी में किसानों को बाजार भी उपलब्ध कराएगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

MP government - मध्यप्रदेश में किसानों को बाजार उपलब्ध कराने का काम भी राज्य सरकार करेगी। सीएम मोहन यादव यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि किसानों को लाभान्वित करने हम खेत से बाज़ार तक की पूरी श्रृंखला तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषि में शोध बढ़ाने और मंडी निर्यात नीति लाने की भी बात कही। उन्होंने वीसी से ग्वालियर के कृषि मंथन में कृषि वैज्ञानिकों को संदेश देते हुए कहा कि हम सरसों को भी भावांतर योजना में लाएंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में दलहन-तिलहन, औषधीय और मसाला फसलों का भी उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार का भी जिक्र किया।