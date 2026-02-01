23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में बाघ संबंधी सभी अपडेट अब वेबसाइट पर, वन विभाग का बड़ा कदम

Tiger- बाघ मृत्यु संबंधी अपडेट अब वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 23, 2026

All updates on tiger deaths in MP are now on the website

All updates on tiger deaths in MP are now on the website

Tiger- मध्यप्रदेश वन एवं वन्यजीव संपदा की दृष्टि से देश का अग्रणी प्रदेश है। प्रदेश का करीब एक-तिहाई क्षेत्र वन से आच्छादित है। यहां देश में सर्वाधिक बाघ, तेंदुआ, वल्चर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। मध्यप्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में दुनियाभर में जाना जाता है। प्रदेश में वन विभाग बाघों और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रदेश में प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक कारणों से होने वाली बाघ मृत्यु की प्रत्येक घटना पर पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। अब इसके अंतर्गत पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बाघ मृत्यु संबंधी अपडेट अब वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

मध्यप्रदेश की समृद्ध जैव-विविधता इसे विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। प्रदेश में वर्तमान में 26 वन्यजीव अभयारण्य, 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं 9 टाइगर रिजर्व संचालित हैं। केन्द्र सरकार द्वारा कराए गए वर्ष 2022 के बाघ आकलन के अनुसार देश में कुल 3682 बाघ हैं, जिनमें से सर्वाधिक 785 बाघ (एक वर्ष से अधिक आयु के) मध्यप्रदेश में पाए गए हैं।

अधिक संख्या में बाघ होने के कारण प्राकृतिक मृत्यु स्वाभाविक है। ऐसे में वन विभाग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मानव-निर्मित कारणों से होने वाली घटनाएं न्यूनतम रहें। ऐसी कोई घटना सामने आती है तो संबंधित दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है। प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक कारणों से होने वाली बाघ मृत्यु की प्रत्येक घटना पर केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (नई दिल्ली) तथा मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप विधिवत कार्रवाई की जाती है।

बाघ मृत्यु संबंधी अपडेट वेबसाइट पर उपलब्ध

संरक्षण प्रयासों में और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए वन विभाग ने वर्ष 2025 एवं वर्ष 2026 (15 फरवरी तक) में घटित सभी बाघ मृत्यु प्रकरणों से संबंधित जानकारी आमजन की जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। भविष्य में भी इस जानकारी को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Feb 2026 07:45 pm

Published on:

23 Feb 2026 07:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बाघ संबंधी सभी अपडेट अब वेबसाइट पर, वन विभाग का बड़ा कदम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में किसानों को बाजार भी उपलब्ध कराएगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

MP government will provide markets to farmers
भोपाल

एमपी के 1 करोड़ 78 लाख मजदूरों के लिए बड़ा फैसला, मंत्री ने लगाई मुहर

Minister Prahlad Patel approves health plan for workers in MP
भोपाल

भोपाल में ‘195 मिनट’ बिताएंगे राहुल गांधी, ट्रेड डील के विरोध में होगी आंदोलन की शुरुआत; खड़गे भी आएंगे

भोपाल

एमपी में लुप्तप्राय प्रजातियों के 5 गिद्धों को किया आजाद, सीएम ने हलाली डेम जल क्षेत्र में छोड़ा

Five endangered vultures freed in MP
भोपाल

एमपी में रेलवे और सड़क के 11 प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ़्तार, सामने आया बड़ा अपडेट

एमपी में रेलवे और सड़क के 11 प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ़्तार
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.