MP पुलिस की तरह होगी जेल में ‘बाल आरक्षक’ की नियुक्ति, राज्य शासन को भेजा प्रस्ताव

अभी तक पुलिस विभाग में यह व्यवस्था लागू है, लेकिन जेल विभाग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जबकि दोनों विभागों की कार्यप्रणाली और भर्ती नियम लगभग समान है। इसी असमानता को दूर करने के लिए लंबे समय से जेल प्रहरी और अन्य कर्मचारी मांग कर रहे थे। जेल विभाग के अधिकारियों का मानना है कि यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को भी मजबूत करेगा। अब सबकी नजर राज्य शासन की मंजूरी पर टिकी है। यदि प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है तो जेल विभाग में भी बाल आरक्षक व्यवस्था नई उम्मीद लेकर आएगी।