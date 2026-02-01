भोपाल में ‘195 मिनट’ बिताएंगे राहुल गांधी, ट्रेड डील के विरोध में होगी आंदोलन की शुरुआत; खड़गे भी आएंगे

हालांकि, patrika.com से बातचीत में संगठन मंत्री संजय कामले ने बताया कि राहुल गांधी के आने का मिनट-टू-मिनट शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। मगर राहुल गांधी दिल्ली से भोपाल के लिए 12 बजे रवाना होंगे। वह 1 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 2 बजे कार्यक्रम स्थल जवाहर चौक पर पहुंचेंगे। इसके बाद वह शाम 4 बजकर 15 मिनट पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।