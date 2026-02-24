MP में 1 लाख जगहों पर गूंजेगी हनुमान चालीसा, जुड़ेंगे 2 करोड़ हिंदू, तोगड़िया का ऐलान

अधिवेशन से एक दिन पूर्व तोगड़िया ने कहा कि राष्ट्रीय महासम्मेलन का उद्देश्य अब तो हिंदू ही आगे के संकल्प के साथ सुरक्षित, समृद्ध, सम्मानित, स्वस्थ और स्वावलंबी हिंदू समाज के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करना है। उन्होंने कहा कि देश के हर गांव-शहर की गलियों में साप्ताहिक हनुमान चालीसा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में करीब 30 हजार स्थानों पर यह आयोजन नियमित रूप से हो रहा है। तोड़िया ने बताया कि दो दिवसीय अधिवेशन में 1723 समूहों की बैठक होगी, जिनमें करोड़ों हिंदुओं तक पहुंचने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।