MP के लड़के ने ‘कैंचियों’ से तोड़ा वर्ल्ड रेकॉर्ड, इटली विश्व चैंपियनशिप के लिए हुआ क्वालिफाई

जहां पहले एक सामान्य हेयरकट में 15 से 20 मिनट का समय लगता था, वहीं अब 32 कैंचियों की तकनीक से वही कार्य 4 से 5 मिनट में पूरा हो जाता है। पहले हेयरकट का शुल्क लगभग 70 रुपए था, जबकि अब इस विशेष मल्टी-कैंची तकनीक के लिए 450 रुपए तक लिए जाते हैं। उनकी मेहनत और नवाचार ने न केवल समय की बचत की है, बल्कि पेशे को नई पहचान भी दी है। आदित्य का कहना है कि जुनून, निरंतर अभ्यास और नवाचार से कोई भी युवा अपने शहर का नाम विश्व मंच पर रोशन कर सकता है। (MP News)