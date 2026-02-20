महाशिवरात्रि पर सौगात: उज्जैन में बनेगा लायंस शाही मंडपम

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लायंस इंटरनेशनल के वाइस गेट एरिया लीडर एवं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदौर के कुलभूषण मित्तल ने भूमिपूजन किया। उन्होंने मंदिर परिसर की सकारात्मक ऊर्जा की सराहना करते हुए कहा कि इंटरनेशनल से प्राप्त ग्रांट एक नई शुरुआत है। उन्होंने इस कार्य के लिए एक लाख रुपये की सहयोग राशि देने की घोषणा की। उनकी घोषणा से उत्साहित लायंस सदस्यों एवं समिति के पदाधिकारियों ने भी लगभग 1.25 लाख रुपये की अतिरिक्त सहयोग राशि देने की घोषणा की। प्रवीण वशिष्ठ ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सहयोग से उज्जैन के लायन साथियों का मनोबल बढ़ा है।