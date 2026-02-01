तेजी से बदलते परिवेश में भी शालीन हास्य-व्यंग्य का दौर रहेगा कायम: सुभाष काबरा

उज्जैन. गोवर्धन धाम में आयोजित एक आत्मीय सम्मान समारोह में मुंबई से पधारे सुप्रसिद्ध हास्य-व्यंग्य कवि सुभाषकाबरा ने कहा कि बदलते सामाजिक और तकनीकी परिवेश के बावजूद शालीन हास्य-व्यंग्य का महत्व कभी कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कवि गोष्ठियों, चौपालों और साहित्यिक संवादों जैसे नियमित आयोजनों से काव्य चेतना जीवंत बनी रहती है और नई रचनात्मक ऊर्जा को मंच मिलता है। सुभाष काबरा, जो मुंबई चौपाल के सुकवि, संचालक, फिल्म एवं सीरियल लेखक तथा केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य हैं, ने कहा कि हास्य और व्यंग्य जीवन के तनाव को संतुलित करने का सशक्त माध्यम हैं।