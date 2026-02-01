MP के उपनेता प्रतिपक्ष पद से हेमंत कटारे ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में मची खलबली

MP News: मध्य प्रदेश की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष पद से कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वह परिवार और क्षेत्र की जनता को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे थे। जिसके कारण पद का त्याग किया है। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में खलबली में मच गई। हालांकि, हेमंत कटारे की ओर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।