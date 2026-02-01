20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP के उपनेता प्रतिपक्ष पद से हेमंत कटारे ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में मची खलबली

MP News: मध्य प्रदेश के उप नेता प्रतिपक्ष पद से हेमंत कटारे ने इस्तीफा दे दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Feb 20, 2026

hemant katare

MP News: मध्य प्रदेश की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष पद से कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वह परिवार और क्षेत्र की जनता को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे थे। जिसके कारण पद का त्याग किया है। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में खलबली में मच गई। हालांकि, हेमंत कटारे की ओर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

खड़गे को लिखा पत्र

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अटेर विधायक हेमंत कटारे ने पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा है कि संगठन इस पद की जिम्मेदारी किसी और दे, वह पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। इस पद के लिए मुझे योग्य समझा गया। इसके लिए मैं हमेशा पार्टी का आभारी रहूंगा।

शादी की सालगिरह के दिन इस्तीफा

आज अटेर विधायक हेमंत कटारे की वैवाहिक वर्षगांठ है। वह विधानसभा में करीब 4 बजे के आसपास मौजूद थे। इसके बाद वह अचानक बाहर आ गए।

कटारे के इस फैसले के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, आने वाले समय में पार्टी संगठन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

खबर अपडेट की जा रही है...

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Feb 2026 06:49 pm

Published on:

20 Feb 2026 06:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP के उपनेता प्रतिपक्ष पद से हेमंत कटारे ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बारिश से खराब हुए गेहूं की खरीदी पर बड़ा अपडेट, विधानसभा में गूंजा किसानों के नुकसान का मामला

vidhansabha
भोपाल

एमपी में शासन व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, स्टेट एआई मिशन जारी करेगी सरकार

CM Mohan Yadav attended the India AI Impact Summit 2026 in New Delhi
भोपाल

दवा लेने के बाद भी शुगर हाई? फास्टिंग या पीपी टेस्ट में कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां

Diabetes reversal series patrika
Patrika Special News

UGC की गाइडलाइन दरकिनार, 62 पार पीएचडी गाइड पर होगी कार्रवाई !

UGC guidelines
भोपाल

लेट चेक होंगी 10वीं-12वीं की 90 लाख कॉपियां ! ये है कारण

board exam
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.