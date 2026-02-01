रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शिवजन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया

कार्यक्रम में श्री राजेश परब ने शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता न्यायप्रियता और धर्मनिरपेक्ष सोच थी। उनके शासन में महिलाओं के सम्मान की रक्षा सर्वोपरि थी और युद्धकाल में भी मानवीय मूल्यों का संरक्षण किया गया। परिषद की अध्यक्ष डॉ. नेत्रारावणकर ने कहा कि शिव जयंती केवल उत्सव नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने और अपनी संस्कृति की रक्षा का संकल्प लेने का अवसर है। उन्होंने राजमाता राजमाता जीजाबाई के संस्कारों को याद करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का सपना साकार किया।