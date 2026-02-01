20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शिवजन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रेरक वक्तव्यों से गूंजा वसंत विहार उद्यान छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प प्रेरक वक्तव्यों से मिला स्वाभिमान का संदेश

less than 1 minute read
Google source verification

उज्जैन

image

rishi jaiswal

Feb 20, 2026

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रेरक वक्तव्यों से गूंजा वसंत विहार उद्यान

छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प

उज्जैन. संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद एवं वसंत विहार कॉलोनी उद्यान समिति के संयुक्त तत्वावधान में शिवजन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉ. राजश्री जोशी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक महान शासक ही नहीं, बल्कि स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति और सुशासन के प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर शत्रुओं को परास्त किया और अनेक सुदृढ़ किलों का निर्माण कर हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। उनके जीवन से समाज में एकता और नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है।

न्यायप्रियता और महिला सम्मान पर विशेष बल

कार्यक्रम में श्री राजेश परब ने शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता न्यायप्रियता और धर्मनिरपेक्ष सोच थी। उनके शासन में महिलाओं के सम्मान की रक्षा सर्वोपरि थी और युद्धकाल में भी मानवीय मूल्यों का संरक्षण किया गया। परिषद की अध्यक्ष डॉ. नेत्रारावणकर ने कहा कि शिव जयंती केवल उत्सव नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने और अपनी संस्कृति की रक्षा का संकल्प लेने का अवसर है। उन्होंने राजमाता राजमाता जीजाबाई के संस्कारों को याद करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का सपना साकार किया।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

समारोह में देवी अवंती सामाजिक युवा कल्याण समिति की बालिकाओं ने शिवजन्मोत्सव पर आधारित नाटिका एवं शक्ति प्रदर्शन की प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। उद्यान में स्थापित शिवाजी राजे की प्रतिमा के निर्माणकर्ता चंद्रकांत परब को विशेष सम्मान प्रदान किया गया। अतिथि परिचय श्रीमती करुणा शितोले ने दिया। कार्यक्रम में छवि कदम, मोना शिंदे, हेमा यादव, रश्मि अहिरकर, पदमा परब, गोपाल महाकाल, मोना देशमुख, माया बधेका, संतोष सुपेकर, मानसिंह शरद, गोपाल कृष्ण निगम, अशोक रावणकर सहित अनेक कॉलोनीवासी उपस्थित रहे। आभार प्रदर्शन परिषद की कार्याध्यक्ष श्रीमती रोशनी पाटील ने किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Feb 2026 08:01 pm

Hindi News / News Bulletin / रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शिवजन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

गोल्डन सिटी की डर्टी रियलिटी… सफाई सिस्टम ही फेल

जैसलमेर

जरूरतमंद महिला को सिलाई मशीन भेंट

Sewing machine gifted to a needy woman
भीलवाड़ा

एमपी में 2585 रुपए के भाव से गेहूं खरीदेगी सरकार, किसानों को करना होगा ये जरूरी काम

msp wheat
भोपाल

महावीर इंटरनेशनल क्वींस ने किया जीवदया सेवा कार्य

Mahavir International Queens did animal welfare service work
भीलवाड़ा

स्वच्छता सर्वेक्षण 2026: भीलवाड़ा को ‘नंबर वन’ बनाने की मशक्कत

Swachhta Survey 2026: Efforts to make Bhilwara 'number one'
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.