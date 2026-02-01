4-S मॉडल पर होगी सिंहस्थ-2028 की व्यवस्थाएं, पुलिस ने शुरु की तैयारियां

Ujjain- आगामी सिंहस्थ-2028 के सुरक्षित और सुचारू आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरु कर दी हैं। सुरक्षा की ठोस रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से 23 फरवरी को उज्जैन के निजी होटल में पुलिस विभाग द्वारा एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में सिंहस्थ की चुनौतियों, तैयारियों, भीड़ एवं यातायात प्रबंधन तथा बल और सामग्री प्रबंधन (लॉजिस्टिक्स) को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मंथन किया गया। प्रयागराज कुंभ के अनुभवों पर आधारित प्रशिक्षण अवधारणा के अनुरूप यह सेमिनार आयोजित किया गया।