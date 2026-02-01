एमपी के स्कूल में परीक्षा के दौरान मधुमक्खियों का हमला, छात्रा-शिक्षक घायल

Bees Attack: मध्य प्रदेश में लगातार मधुमक्खियों के हमले में मामले बढ़ते जा रहे है। शनिवार को ही धार के ग्राम झिगरी बयड़ी में एक मृत्यु भोज के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था जिसमे एक व्यक्ति की मौत और 20 ग्रामीण घायल हो गए थे। अब देवास जिले के नेमावर में संचालित शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को अचानक उस समय अफरा-तफरी मच गई जब मधुमक्खियों का झुंड स्कूल परिसर में आ घुसा। उस समय कक्षाओं में नियमित पढ़ाई एवं परीक्षा की तैयारी चल रही थी। मधुमक्खियां तेजी से उड़ते हुए कक्षाओं और बरामदों के आसपास मंडराने लगीं जिससे विद्यार्थी और शिक्षक घबरा गए। (MP News)