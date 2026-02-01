23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवास

एमपी के स्कूल में परीक्षा के दौरान मधुमक्खियों का हमला, छात्रा-शिक्षक घायल

MP News: शासकीय सांदीपनि स्कूल में अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने अफरा-तफरी मचा दी। सुरक्षा के लिए कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा दूसरी स्कूल में कराई गई।

2 min read
Google source verification

देवास

image

Akash Dewani

Feb 23, 2026

bees attack in sandipani school during ongoing exams in dewas mp news

bees attack in sandipani school Nemawar in dewas (फोटो- freepik)

Bees Attack: मध्य प्रदेश में लगातार मधुमक्खियों के हमले में मामले बढ़ते जा रहे है। शनिवार को ही धार के ग्राम झिगरी बयड़ी में एक मृत्यु भोज के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था जिसमे एक व्यक्ति की मौत और 20 ग्रामीण घायल हो गए थे। अब देवास जिले के नेमावर में संचालित शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को अचानक उस समय अफरा-तफरी मच गई जब मधुमक्खियों का झुंड स्कूल परिसर में आ घुसा। उस समय कक्षाओं में नियमित पढ़ाई एवं परीक्षा की तैयारी चल रही थी। मधुमक्खियां तेजी से उड़ते हुए कक्षाओं और बरामदों के आसपास मंडराने लगीं जिससे विद्यार्थी और शिक्षक घबरा गए। (MP News)

छात्रा और शिक्षक हुए घायल, डेस्क के नीचे छुपकर बचाई जान

कई बच्चे सुरक्षा के लिए कक्षाओं से बाहर निकल आए जबकि कुछ ने डेस्क के नीचे छिपकर खुद को सुरक्षित करने का प्रयास किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र हथेल ने तुरंत सूझ-बूझ का परिचय देते हुए बच्चों को शांत रहने के निर्देश दिए और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी। इस दौरान मधुमक्खियों ने एक छात्रा व शिक्षक अर्जुनसिंह तोमर को काट लिया। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। छात्रा की हालत सामान्य है जबकि शिक्षक तोमर को उपचार के लिए हरदा रेफर किया गया है।

निजी स्कूल में हुई परीक्षा

उधर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन उपरांत कक्षा 5वीं व 8वीं की परीक्षा एक निजी स्कूल कराने का निर्णय लिया गया। सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाया गया। इसके बाद केंद्राध्यक्ष ओमप्रकाश दुबे के मार्गदर्शन में परीक्षा प्रारंभ हो सकी। प्राचार्य राजेंद्र हथेल ने बताया कि मधुमक्खियों का झुंड संभवत: पास के किसी पेड़ से छत्ता टूटने के कारण परिसर में आया होगा। स्थिति नियंत्रित नहीं हुई तो बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दूसरी जगह कराना आवश्यक समझा। नगर परिषद एवं वन विभाग से संपर्क कर मधुमक्खियों के छत्ते को सुरक्षित तरीके से हटाने की मांग की है। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में भरभराकर गिरा 391 करोड़ में बना ब्रिज का भाग, आवागमन बंद, देखे तस्वीरें
जबलपुर
shahpura railway overbridge collapse on Jabalpur-Bhopal National Highway traffic closed mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Feb 2026 11:43 pm

Published on:

23 Feb 2026 11:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / एमपी के स्कूल में परीक्षा के दौरान मधुमक्खियों का हमला, छात्रा-शिक्षक घायल

बड़ी खबरें

View All

देवास

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रोमांच के 20 मिनट: जब ‘टाइगर’ ने थाम दी जंगल सफारी की रफ्तार

रोमांच के 20 मिनट: जब ‘टाइगर’ ने थाम दी जंगल सफारी की रफ्तार
समाचार

MP के नरेश ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 14 लाख बार लिखा ‘राधा’

dewas news
देवास

देवास में बीजेपी नेता ने जिला न्यायाधीश को दी गालियां, पुलिस-प्रशासन ने ढहाया अवैध निर्माण

BJP leader abuses district judge in Dewas
देवास

‘लाड़ली बहना योजना के पैसे मत दो…’ मगर अवैध शराब की ब्रिक्री बंद करो

mp news
देवास

14 किलो के ‘गैस सिलेंडर’ में निकला 11 लीटर पानी, चेक करते समय सावधान !

gas cylinder
देवास
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.