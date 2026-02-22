MP के नरेश ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 14 लाख बार लिखा ‘राधा’

दरअसल, शहर के जयप्रकाश नगर निवासी 65 वर्षीय सेवानिवृत्त नरेश खरे ने घर के सामने स्थित राधा-कृष्ण मंदिर से शुरू हुई यह यात्रा आज एक रेकॉर्ड में बदल चुकी है। खरे ने केवल नाम नहीं लिखा, बल्कि हर पन्ने को कलात्मक अभिव्यक्ति बना दिया गया। जब 7 से 8 लाख नाम पूरे हुए, तब उनके बेटे ने संस्था से संपर्क किया। संस्था ने विशिष्ट उपलब्धि मानते हुए पंजीयन कर आधिकारिक रेकॉर्ड प्रदान किया