नहीं आई दया, बेरहमी से मां के दोनों हाथ काटे, पिता को भी नहीं छोड़ा, ममेरे भाई को तो…

MP News: ग्राम गंधर्वपुरी स्थित कुशवाह नगर में रविवार दोपहर एक नशेड़ी पुत्र ने मामूली विवाद पर अपने ही माता-पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर मां के दोनों हाथ काट दिए, जबकि पिता के सिर पर गंभीर वार किया। बीच-बचाव करने आए ममेरे भाई को भी आरोपी ने कुएं में फेंक दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया।
जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर करीब 2 बजे बुजुर्ग जगन्नाथ पिता चुन्नीलाल (70) और उनकी पत्नी मानसागर बाई (61) खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान उनका पुत्र अर्जुन कुशवाह वहां पहुंचा। माता-पिता ने खेत में कटी हुई लकड़ी बेचने का विरोध किया, जिससे अर्जुन भडक़ गया। गुस्से में आरोपी ने खेत पर काम कर रहे मजदूरों से कुल्हाड़ी छीनकर माता-पिता पर हमला कर दिया।उसने मानसागर बाई के दोनों हाथ काट दिए, जबकि जगन्नाथ के सिर पर जोरदार वार किया।
ग्रामीणों ने तीनों घायलों को निजी वाहन से सिविल अस्पताल सोनकच्छ पहुंचाया। वहां से उन्हें जिला अस्पताल देवास रेफर किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जगन्नाथ और मानसागर बाई को इंदौर रेफर कर दिया गया। महिला के दोनों हाथ कटने से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इंदरसिंह का इलाज जिला अस्पताल में जारी है।
हमले के दौरान खेत पर मौजूद बांटेदार व मामा के लडक़े इंदरसिंह कुशवाह ने बीच-बचाव किया, तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया और उसे पास बने कुएं में धक्का दे दिया। इंदर किसी तरह कुएं से बाहर निकला और गांव में घटना की सूचना दी।
स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी अर्जुन नशे का आदी है और आए दिन झगड़ा करता रहता है। महिलाओं से छेड़छाड़ की शिकायतें भी पूर्व में मिल चुकी हैं। उसकी पत्नी मारपीट से तंग आकर पहले ही बच्चों सहित मायके जा चुकी है। घटना के बाद गांव में भय का माहौल है।
सूचना मिलने पर सोनकच्छ थाना प्रभारी अजय गुर्जर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर साक्ष्य जुटाए। इंदरसिंह की रिपोर्ट पर आरोपी अर्जुन कुशवाह के खिलाफ प्राणघातक हमला सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश के लिए अलग- अलग टीमें गठित की गई हैं।
-अजय गुर्जर, थाना प्रभारी, सोनकच्छ
ऐसी वारदातों पर क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स
एमपी में सामने आई
यह घटना गंभीर मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी चिंता को दर्शाती है। आरोपी ने मामूली विवाद पर अत्यधिक हिंसा दिखाई, जिससे माता-पिता और परिवारजन गंभीर चोटिल हुए। स्थानीय जानकारी के अनुसार आरोपी नशे का आदी है, जिससे इम्पल्स कंट्रोल कमजोर होने की संभावना है। पूर्व में झगड़े और सामाजिक असामंजस्य इसकी पुष्टि करते हैं। ऐसे मामलों में आरोपी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और नशा मुक्ति कार्यक्रम आवश्यक है। साथ ही, पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा, काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना जरूरी है। यह घटना परिवार और समुदाय में भय और तनाव बढ़ा सकती है।
-डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, भोपाल
