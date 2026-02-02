नहीं आई दया, बेरहमी से मां के दोनों हाथ काटे, पिता को भी नहीं छोड़ा, ममेरे भाई को तो…

एमपी में सामने आई यह घटना गंभीर मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी चिंता को दर्शाती है। आरोपी ने मामूली विवाद पर अत्यधिक हिंसा दिखाई, जिससे माता-पिता और परिवारजन गंभीर चोटिल हुए। स्थानीय जानकारी के अनुसार आरोपी नशे का आदी है, जिससे इम्पल्स कंट्रोल कमजोर होने की संभावना है। पूर्व में झगड़े और सामाजिक असामंजस्य इसकी पुष्टि करते हैं। ऐसे मामलों में आरोपी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और नशा मुक्ति कार्यक्रम आवश्यक है। साथ ही, पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा, काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना जरूरी है। यह घटना परिवार और समुदाय में भय और तनाव बढ़ा सकती है।