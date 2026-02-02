पत्रिका ने बुलंद की मध्यप्रदेश की आवाज, बजट 2026 में पूरी हुई ये उम्मीदें

Budget 2026: मध्यप्रदेश की आवाज बुंलद करने पत्रिका ने की भरसक कोशिश। राज्य को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से संबंधित प्रदेश में लोगों की आवाजों को पत्रिका ने सरकार तक पहुंचाया। इनमें से कुछ अपेक्षाओं को जनभावनाओं के अनुरूप सरकार ने काफी हद तक पूरा भी किया।