मध्यान्ह भोजन में 23 लाख का घोटाला उजागर

देवास. जिला पंचायत द्वारा संचालित मध्यान्ह भोजन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। योजना के तहत बच्चों के भोजन के लिए जारी राशि को समानांतर (पेरेलल) समूह दिखाकर अपने परिजनों के खातों में ट्रांसफर किया गया। शिकायत के बाद हुई जांच में करीब 23 लाख रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। मामले में जिला पंचायत मध्यान्ह भोजन की वर्तमान प्रभारी, पूर्व प्रभारी और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को दोषी पाया गया है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर तीनों से राशि वसूली, सेवा से बर्खास्तगी और एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। यह फर्जीवाड़ा वर्ष 2021-22 से लगातार जारी था।