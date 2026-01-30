राजस्थान की नदी में बह गई ग्रेवल सड़क, एक दर्जन गांवों का संपर्क टूटा, लोग 22 किमी अतिरिक्त दूरी तय करने को मजबूर

अजीत और मजल दोनों ही पुरानी व बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, जो लूणी व सुकड़ी नदी के दोनों किनारों पर स्थित हैं। अजीत में रेलवे स्टेशन होने के कारण मजल व आसपास के गांवों के ग्रामीण जोधपुर, बालोतरा व बाड़मेर की यात्रा के लिए यहां आते हैं। वहीं, अजीत और क्षेत्र के अन्य गांवों के ग्रामीण पाली व भाद्राजून जाने के लिए मजल पहुंचकर बस पकड़ते हैं। लेकिन अजीत-मजल के बीच रपट नहीं होने से आवागमन में भारी दिक्कतें हो रही हैं।