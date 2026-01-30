प्रेम विवाह के बाद जान का खतरा

Indian bride and groom holding hands during wedding ceremony
झाबुआ. जिले में प्रेम विवाह के बाद परिवार द्वारा जान से मारने की धमकियों का गंभीर मामला सामने आया है। 19 वर्षीय युवती ने अपने पति सहित स्वयं की सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा है। युवती का आरोप है कि मर्जी के खिलाफ शादी करने पर परिवार और रिश्तेदार उसके जान के दुश्मन बन गए हैं, जिसके चलते नवदंपत्ति घर छोडकऱ दर-दर भटकने को मजबूर है। ग्राम रायपुरिया निवासी शिखा पाटीदार (19) ने अपने आवेदन में बताया कि वह लंबे समय से रामगढ़ निवासी वासुदेव पाटीदार से प्रेम करती थी। दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसके परिवारजन इस रिश्ते के खिलाफ थे और उसकी शादी कहीं और तय करने का दबाव बना रहे थे।
युवती का आरोप है कि 14 दिसंबर को परिवारजनों ने बलपूर्वक उसका अपहरण कर रायपुरिया ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। वहां उसके साथ मारपीट की गई और डराकर तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कराने का प्रयास किया गया।
शिखा ने आवेदन में बताया कि वह 19 दिसंबर को किसी तरह पिता के घर से भागकर पति के पास पहुंची। तब से दोनों अपनी जान बचाने के लिए स्थान बदल-बदलकर रह रहे हैं। युवती ने आशंका जताई है कि परिवार वाले इसे प्रतिष्ठा से जोडकऱ गंभीर वारदात को अंजाम दे सकते हैं।
परिजनों की असहमति के बावजूद शिखा ने वासुदेव पाटीदार के साथ 6 दिसंबर 2025 को उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया। विवाह के कुछ दिनों बाद ही परिवार की नाराजगी खुलकर सामने आ गई।
युवती ने अपने आवेदन में 7 लोगों को नामजद करते हुए कहा है कि आरोपी रसूखदार और आर्थिक रूप से मजबूत हैं। वे उसे, उसके पति और ससुराल पक्ष को लगातार धमकी दे रहे हैं। युवती ने पुलिस अधीक्षक से तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
