प्रेम विवाह के बाद जान का खतरा

झाबुआ. जिले में प्रेम विवाह के बाद परिवार द्वारा जान से मारने की धमकियों का गंभीर मामला सामने आया है। 19 वर्षीय युवती ने अपने पति सहित स्वयं की सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा है। युवती का आरोप है कि मर्जी के खिलाफ शादी करने पर परिवार और रिश्तेदार उसके जान के दुश्मन बन गए हैं, जिसके चलते नवदंपत्ति घर छोडकऱ दर-दर भटकने को मजबूर है। ग्राम रायपुरिया निवासी शिखा पाटीदार (19) ने अपने आवेदन में बताया कि वह लंबे समय से रामगढ़ निवासी वासुदेव पाटीदार से प्रेम करती थी। दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसके परिवारजन इस रिश्ते के खिलाफ थे और उसकी शादी कहीं और तय करने का दबाव बना रहे थे।