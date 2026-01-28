ओलावृष्टि का कहर, बेजुबान पक्षियों पर भारी पड़ा तूफान

देवास. मंगलवार देर शाम आई तेज आंधी-तूफान और भारी ओलावृष्टि ने क्षेत्र में व्यापक तबाही मचाई। इसका असर केवल मानव जीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वन्य जीव-जंतुओं और पक्षियों को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। हाटपीपल्या क्षेत्र के ग्राम पितावली में एक अत्यंत हृदयविदारक दृश्य सामने आया, जहां अति ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण बड़ी संख्या में बेजुबान पक्षियों की मृत्यु हो गई।