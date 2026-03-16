‘एमपी-यूपी’ को कनेक्ट करने के लिए चलेगी नई ट्रेन, लगेंगे 20 कोच

जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार, इसमें 18 स्लीपर कोच और 2 एसएलआर (गार्ड व लगेज) कोच शामिल हैं। चूंकि यह अनारक्षित ट्रेन है, इसलिए यात्री स्टेशन से टिकट लेकर इसमें सफर कर सकेंगे। फिलहाल यह ट्रेन एक फेरे के लिए संचालित की जा रही है। कानपुर एक बड़ा व्यापारिक और मेडिकल हब है। इस ट्रेन के माध्यम से मौदहा और सुमेरपुर के लोग सुबह जाकर शाम तक अपना काम निपटाकर वापस लौट सकेंगे। इससे क्षेत्र के व्यापारिक संबंधों में मजबूती आएगी और मरीजों को भी बेहतर इलाज के लिए कानपुर जाने में आसानी होगी।