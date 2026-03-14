बदहाली में जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अधिकांश में संसाधनों की कमी, कहीं दवा की कमी, तो कहीं भवन निर्माण में विलंब, स्वास्थ्य सेवाएं अटकी

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई हैं और स्वास्थ्य केंद्र संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए अस्पतालों को स्वीकृति तो मिल गई, लेकिन भवन निर्माण में देरी होने से अभी लोगों को इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए बनाए जा रहे अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कहीं निर्माण कार्य समय सीमा निकल जाने के बावजूद अधूरा पड़ा है, तो कहीं संसाधनों और स्टाफ की कमी के कारण संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है। नौगांव, चंदला और बिजावर में बनाए जा रहे सिविल अस्पताल भवन और महाराजपुर में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इसका जीवंत उदाहरण हैं।