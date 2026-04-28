बुंदेलखंड का पीला सोना, महुआ के फूलों से महके बकस्वाहा और बिजावर के जंगल, बिना लागत के करोड़ोंं का कारोबार, ग्रामीणों के लिए अप्रेल में बना रोजगार का जरिया

महुआ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह कुदरती खेती है। ग्रामीणों के अनुसार, क्षेत्र में महुआ के लाखों पेड़ हैं जिनकी कोई आधिकारिक गिनती तो नहीं है, लेकिन इनसे होने वाला उत्पादन करोड़ों में पहुंचता है। यहां के किसान इसे हल-बैल की खेती जैसा मानते हैं, जिसमें नुकसान की गुंजाइश शून्य है। ग्रामीण तडक़े सुबह ही सपरिवार जंगलों की ओर निकल जाते हैं। पेड़ से टपकने वाले महुआ के फूलों को इकठ्ठा किया जाता है, फिर उन्हें कड़ी धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद इसकी बिक्री से ग्रामीणों को जो मुनाफा होता है, वह उनकी साल भर की कई जरूरतों को पूरा करता है।