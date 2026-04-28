28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

बुंदेलखंड का पीला सोना, महुआ के फूलों से महके बकस्वाहा और बिजावर के जंगल, बिना लागत के करोड़ोंं का कारोबार, ग्रामीणों के लिए अप्रेल में बना रोजगार का जरिया

बकस्वाहा, बड़ामलहरा और बिजावर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए महुआ का यह डेढ़ महीना किसी उत्सव से कम नहीं होता, क्योंकि यह बिना किसी निवेश के ग्रामीणों की झोली खुशियों और नकदी से भर देता है।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Apr 28, 2026

mahua

महुआ बीनता ग्रामीण

बुंदेलखंड के पथरीले रास्तों और घने जंगलों में इन दिनों एक खास महक घुली हुई है। यह महक है महुआ की, जिसे स्थानीय ग्रामीण 'प्रकृति का वरदान' और पीला सोना कहते हैं। मार्च के दूसरे सप्ताह से शुरू हुआ यह सीजन अब अपने अंतिम पड़ाव यानी अप्रेल के अंत की ओर है। बकस्वाहा, बड़ामलहरा और बिजावर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए महुआ का यह डेढ़ महीना किसी उत्सव से कम नहीं होता, क्योंकि यह बिना किसी निवेश के ग्रामीणों की झोली खुशियों और नकदी से भर देता है।

एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह

महुआ सिर्फ एक फल या फूल नहीं, बल्कि ग्रामीणों के लिए एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह है। महुआ बेचकर जो पैसा मिलता है, उससे ग्रामीण साल भर का अनाज खरीदते हैं, कर्ज चुकाते हैं और घरों में होने वाले शादी-ब्याह के खर्चों का इंतजाम करते हैं। ग्रामीण रमेश आदिवासी का कहना है कि मौसम की अनुकूलता के आधार पर उत्पादन कम-ज्यादा होता रहता है, लेकिन यह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। यह प्रकृति की वह संपत्ति है जिसके लिए किसी पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती।

कुदरत की खेती- न बीज का खर्च, न खाद की चिंता

महुआ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह कुदरती खेती है। ग्रामीणों के अनुसार, क्षेत्र में महुआ के लाखों पेड़ हैं जिनकी कोई आधिकारिक गिनती तो नहीं है, लेकिन इनसे होने वाला उत्पादन करोड़ों में पहुंचता है। यहां के किसान इसे हल-बैल की खेती जैसा मानते हैं, जिसमें नुकसान की गुंजाइश शून्य है। ग्रामीण तडक़े सुबह ही सपरिवार जंगलों की ओर निकल जाते हैं। पेड़ से टपकने वाले महुआ के फूलों को इकठ्ठा किया जाता है, फिर उन्हें कड़ी धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद इसकी बिक्री से ग्रामीणों को जो मुनाफा होता है, वह उनकी साल भर की कई जरूरतों को पूरा करता है।

पलायन पर ब्रेक- जब रोजगार खुद चलकर आता है गांव

बुंदेलखंड के इन क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। रोजगार की तलाश में यहां के युवा अक्सर दिल्ली, पंजाब या गुजरात की ओर रुख करते हैं। लेकिन महुआ का सीजन आते ही पलायन का यह पहिया थम जाता है। होली के आसपास घर लौटे ग्रामीण मई के पहले सप्ताह तक गांव में ही रुकते हैं। स्थानीय युवती अंजलि बताती हैं, महुआ हमारे लिए अनमोल है। इस सीजन में हम गांव में रहकर ही इतना कमा लेते हैं कि परिवार के राशन-पानी का जुगाड़ हो जाता है। सीजन खत्म होते ही हमें फिर से परदेश की ओर देखना पड़ता है।

संघर्ष और सुखाने की प्रक्रिया

जंगलों से महुआ बीनना जितना आसान दिखता है, असल में उतना ही चुनौतीपूर्ण है। सुबह अंधेरे में जंगली जानवरों के डर के बीच महुआ इकठ्ठा करना और फिर उसे कई दिनों तक धूप में सुखाकर नमी मुक्त करना एक धैर्यपूर्ण कार्य है। सुखाने के बाद महुआ का वजन कम हो जाता है, लेकिन इसकी कीमत बढ़ जाती है। फिलहाल मंडियों और स्थानीय व्यापारियों के पास महुआ की आवक जोरों पर है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में नई जान आ गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Apr 2026 10:35 am

Published on:

28 Apr 2026 10:34 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / बुंदेलखंड का पीला सोना, महुआ के फूलों से महके बकस्वाहा और बिजावर के जंगल, बिना लागत के करोड़ोंं का कारोबार, ग्रामीणों के लिए अप्रेल में बना रोजगार का जरिया

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दो किलोमीटर दूर जंगलों की झिरिया से ला रहे पीने का पानी, विवाह संबंधों पर भी पड़ने लगा जलसंकट का असर

water crisis
छतरपुर

मध्यप्रदेश में ‘स्कूलों की छुट्टी’ को लेकर नया आदेश जारी, टीचर्स को राहत नहीं

MP School Holidays
छतरपुर

चीन से व्यापार घटने और फिनिशिंग यूनिट्स के अभाव में छतरपुर का ग्रेनाइट उद्योग संकट में, 47 में से सिर्फ 4 खदानें चालू, कारोबार एक चौथाई ही बचा

granite mines
छतरपुर

छतरपुर की महिलाओं का वेस्ट टू वेल्थ मंत्र, पुराने कपड़ों से सिल रहीं पर्यावरण की सुरक्षा, 17 महिलाओं ने छेड़ी पॉलीथिन मुक्त शहर की मुहिम

womens group
छतरपुर

केन-बेतवा लिंक परियोजना: मुआवजे को लेकर खजुराहो में बड़ी बैठक, विस्थापितों ने रखी 25 लाख रुपए और गांव के बदले गांव की मांग, प्रशासन ने दिया उच्च स्तर पर प्रस्ताव भेजने का भरोसा

meeting
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.