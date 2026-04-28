दो किलोमीटर दूर जंगलों की झिरिया से ला रहे पीने का पानी, विवाह संबंधों पर भी पड़ने लगा जलसंकट का असर

एक ओर जहां ग्रामीण इलाकों में पानी के लिए त्राही-त्राही मची है, वहीं शहर की स्थिति इसके उलट है। शहर में पचेर घाट और बूढ़ा बांध के फिल्टर प्लांट से नियमित रूप से पानी की सप्लाई की जा रही है। पचेर घाट प्लांट से रोजाना करीब 1.20 लाख लीटर पानी 20 वार्डों के 24 हजार परिवारों तक पहुंच रहा है। बूढ़ा बांध में आधुनिक लैब के जरिए पानी की गुणवत्ता सुधारी गई है, जिससे टीडीएस 500 से घटकर 100 के करीब आ गया है। नगर पालिका अमृत योजना के तहत शहर में 14 टंकियों के माध्यम से रोजाना लगभग एक करोड़ लीटर पानी बांट रही है। लेकिन प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों की इस विकराल समस्या पर मौन साधे हुए है। ग्रामीणों की उम्मीदें अब केन-बेतवा लिंक परियोजना पर टिकी हैं, लेकिन तत्काल राहत के कोई ठोस इंतजाम नजर नहीं आ रहे। यदि प्रशासन ने जल्द ही टैंकरों से सप्लाई और खराब हैंडपंपों की मरम्मत नहीं कराई, तो स्थिति और भी विकट और दुखद हो सकती है।