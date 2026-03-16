बेजुबानों के प्रति दया का भाव सिखा रही सार्थक प्रयास समिति, पक्षियों की प्यास बुझाने निःशुल्क बांट रहे मिट्टी के सकोरे

कहते हैं कि किसी भी जीव पर दया करना हमारा सबसे बढ़ा धर्म होता है। हम अगर इंसानियत का पाठ सीख गए तो जीवन की राह आसान हो जाती है। ऐसे में अगर हम बेजुबानों की मदद करें तो सच्चा धर्म यही है। कोई भी धर्म हो वह हमें परोपरार और दया का पाठ ही पढ़ाता है। ऐसे में गर्मी के दिनों में बेजुबान पक्षियों की आवाज बन रही है जीव दया के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था सार्थक प्रयास समिति। संस्था के द्वारा बीते कई वर्षों से मुफ्त सकोरे बनाकर वितरित किए जाते हैं। पक्षियों की प्यास बुझाने के मकसद से संस्था लगातार सकोरे ऑर्डर देकर बनवाती है।