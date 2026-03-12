छतरपुर का लक्ष्य 82 हजार मीट्रिक टन: गेहूं खरीदी के लिए 67 हजार हेक्टेयर रकबा दर्ज, 31 हजार से ज्यादा किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 80 केंद्रों पर होगी गेहूं खरीदी

एसीएस रश्मि अरुण शमी ने निर्देश दिए हैं कि उपार्जन केंद्रों पर नॉन-एफएक्यू (निम्न गुणवत्ता) का गेहूं किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सर्वेयरों को इसकी बारीकी से जांच करने के लिए ट्रेंड किया जा रहा है। वर्तमान में जिले में 2.5 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता उपलब्ध है, जो लक्ष्य के मुकाबले पर्याप्त बताई जा रही है। साथ ही, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को सभी केंद्रों के डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।