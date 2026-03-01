स्प्रे छिड़कर 11वीं की छात्रा से ज्यादती, खेत में बेहोश मिली

परिजनोंं ने बताया कि अस्पताल में उपचार के दौरान जब पीड़िता को कुछ पलों के लिए होश आया, तो उसके चेहरे पर भारी दहशत थी। परिजनों ने बताया कि वह बदहवास होकर छोड़ दो, बचा लो जैसे शब्द चिल्लाने लगी और फिर से अचेत हो गई। फिलहाल डॉक्टरों की टीम उसकी हालत पर निरंतर नजर बनाए हुए है और उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी आदित्य पटले, कोतवाली थाना प्रभारी और सिविल लाइन थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ जिला अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने डॉक्टरों से पीड़िता के स्वास्थ्य की जानकारी ली और परिजनों को ढांढस बंधाया। सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने बताया कि मामले की गंभीरता से लेते हुए 22 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।