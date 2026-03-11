सिगरेट और बीड़ी का धुंआ कर रहा खोखला, 17 से 26 वर्ष की आयु वाले युवाओं में धूम्रपान का शौक डाल रहा मौत के मुंह में

जिले में सिगरेट और बीड़ी का चलन इस कदर बढ़ गया है कि इसकी चपेट में करीब 25 प्रतिशत आबादी आ गई है। जिला अस्पताल में फेफड़े और गले से संबंधित रोगियों की बढ़ती संख्या के पीछे धूम्रपान एक बड़ी वजह बनकर सामने आ रहा है। आंकड़ों के अनुसार हर दस में से तीन व्यक्ति धूम्रपान का नशा करते हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति युवाओं में है, जहां 17 से 26 वर्ष की आयु वाले युवाओं में स्मोकिंग एक शौक के रूप में पनपी है। नई पीढ़ी को सिगरेट का धुआं अंदर से खोखला कर रहा है। जिला अस्पताल के विशेषज्ञों का मानना है कि युवा वर्ग में बढ़ता धूम्रपान का सेवन उन्हें असमय मौत के मुंह में ले जा रहा है।