12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

31 मार्च के बाद डबल हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी टैक्स, नगरपालिका की 50% छिपी हुई छूट होने जा रही है खत्म

नगरपालिका अब तक टैक्स बिलों में जो 50% की छिपी हुई छूट देती आ रही थी, वह पुराने बकायादारों के लिए पूरी तरह बंद होने जा रही है।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Mar 12, 2026

muncipality

नगरपालिका

छतरपुर. शहरवासियों के लिए नगरपालिका ने संपत्ति कर को लेकर एक बड़ी चेतावनी और स्पष्टीकरण जारी किया है। यदि आपने अपना बकाया टैक्स 31 मार्च 2026 तक जमा नहीं किया, तो 1 अप्रेल से आपको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। नगरपालिका अब तक टैक्स बिलों में जो 50% की छिपी हुई छूट देती आ रही थी, वह पुराने बकायादारों के लिए पूरी तरह बंद होने जा रही है।

भ्रम में न रहें: जो बिल मिल रहा है, वह पहले से ही आधा है

नगरपालिका प्रशासन ने साफ किया है कि वर्तमान में शहर में चल रही मुनादी को लेकर नागरिकों में भ्रम की स्थिति है। लोग समझ रहे हैं कि बिल में लिखी राशि का भी आधा जमा करना है, जबकि असलियत यह है कि आपके घर जो बिल पहुंच रहा है, उसमें नपा पहले से ही 50% की छूट काटकर राशि दर्ज करती है।

सीएमओ माधुरी शर्मा ने बताया कि वर्तमान (चालू वर्ष) के टैक्स पर तो यह छूट मिलती रहेगी, लेकिन 31 मार्च के बाद पुराने बकाया पर यह रियायत खत्म कर दी जाएगी। यानी जो टैक्स अभी कागजों में 9 करोड़ बकाया दिख रहा है, वह तकनीकी रूप से 18 करोड़ रुपए हो जाएगा।

देरी की तो 20 हजार का टैक्स सीधा 38 हजार होगा

नगरपालिका के राजस्व विभाग ने एक उदाहरण के जरिए इस गणित को समझाया है।-अभी का नियम: मान लीजिए आपका सालाना टैक्स 2000 रुपए (50% छूट के साथ) है। 10 साल का कुल बकाया अभी 20,000 रुपए जमा करना होगा।- 1 अप्रेल के बाद: पिछले 9 वर्षों की छूट खत्म हो जाएगी और प्रति वर्ष का टैक्स 4000 रुपए माना जाएगा। इस तरह 9 साल का 36000 और चालू वर्ष का 2000 मिलाकर कुल 38000 रुपए देना होगा।भारी जुर्माने और जब्ती से बचने की अपीलनगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि कोई नई छूट नहीं आई है, बल्कि पुरानी मिल रही राहत को बकायादारों के लिए बंद किया जा रहा है। भारी जुर्माने और डबल टैक्स के बोझ से बचने के लिए नागरिकों को 31 मार्च से पहले अपना सारा बकाया टैक्स जमा करने की सलाह दी गई है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ आने वाले समय में कुर्की और जब्ती जैसी सख्त कार्यवाही भी की जा सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 11:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / 31 मार्च के बाद डबल हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी टैक्स, नगरपालिका की 50% छिपी हुई छूट होने जा रही है खत्म

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

छतरपुर का लक्ष्य 82 हजार मीट्रिक टन: गेहूं खरीदी के लिए 67 हजार हेक्टेयर रकबा दर्ज, 31 हजार से ज्यादा किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 80 केंद्रों पर होगी गेहूं खरीदी

prourment
छतरपुर

स्प्रे छिड़कर 11वीं की छात्रा से ज्यादती, खेत में बेहोश मिली

chhatarpur
छतरपुर

सिगरेट और बीड़ी का धुंआ कर रहा खोखला, 17 से 26 वर्ष की आयु वाले युवाओं में धूम्रपान का शौक डाल रहा मौत के मुंह में

smoking
छतरपुर

महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बिना लैब चल रहा एग्रीकल्चर, बिना कंप्यूटर पढ़ रहे एमबीए के छात्र

univercity
छतरपुर

MP News : शिक्षकों पर सख्ती, लापरवाही सामने आते ही सीधे निलंबित किया

Teachers suspended for negligence in Chhatarpur
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.