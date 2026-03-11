महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बिना लैब चल रहा एग्रीकल्चर, बिना कंप्यूटर पढ़ रहे एमबीए के छात्र

नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों ने कौशल विकास के लिए योगा, एनएसएस , व्यक्तित्व विकास और डिजिटल जागरूकता जैसे विषय चुने थे। बीए प्रथम वर्ष के छात्र दीपक प्रजापति और अजय कुमार अहिरवार का कहना है कि पूरे सत्र में इन विषयों की एक भी कक्षा नहीं लगी। बिना मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री के छात्रों को सीधे परीक्षा में बैठा दिया गया, जिससे फेल होने का डर बना हुआ है। पिछले साल भी इसी अव्यवस्था के चलते 80 फीसदी छात्र एटीकेटी और फेल की श्रेणी में आए थे।