MP News : शिक्षकों पर सख्ती, लापरवाही सामने आते ही सीधे निलंबित किया

जिला पंचायत सीईओ द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला कलानी के प्रभारी प्रधानाध्यापक (मूलपद माध्यमिक शिक्षक) राखी भारती के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर को पत्र भेजा गया है। यहां निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि शाला की प्रभारी प्रधानाध्यापक राखी भारती द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के निर्देश के हॉफ टाइम में ही बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी। मध्याह्न भोजन के संबंध में बताया गया कि बच्चे भोजन कर घर चले गए, लेकिन टिफिन में भोजन का सैंपल उपलब्ध नहीं पाया गया। साथ ही उपस्थिति पंजी में पूर्व दिनों में अनुपस्थित विद्यार्थियों को अनुपस्थित दर्ज करने के बजाय बिंदी अंकित की गई थी, जिससे स्पष्ट हुआ कि बच्चों की उपस्थिति में हेरफेर किया जा रहा है।